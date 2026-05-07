До края на днешния ден по-значителна облачност ще има над западните и част от централните райони. Там на места ще превали и прегърми. Повече такива явления ще има около съответните части на Стара планина. Максималните температури ще достигнат 21 до 26 градуса, малко по-ниски по морския бряг и високите полета с по-плътна облачност. В Източна България ще духа слаб югоизточен вятър.

През нощта ще има средна и висока облачност. Купести облаци ще се развиват около Стара планина на изток и в Североизточна България. Там на отделни места е възможно да превали и прегърми. Топло, с най-ниски температури утре сутрин от 9 до 15 градуса.

Утре атмосферата над страната ще бъде нестабилна. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще има валежи с гръмотевици, възможни са и локални градушки. Ще остава, обаче, топло, с дневни температури от 21 до 27 градуса, само в местата с интензивни явления - по-ниски.

Утре на континента ще бъде по-хладно от предходните няколко дни. В столиците на картата ни никъде не се очакват стойности над 25 градуса, а 24 след обяд ще става само в Мадрид и централните райони на места - Будапеща. У нас, на Балканите, ще бъде нестабилно, с валежи и гръмотевици, макар все още сравнително топло.

В събота атмосферата над страната ще бъде по-неустойчива и на много места ще превали и прегърми. Минималните температури ще са без съществена промяна - от около 10 до 14-15 градуса. Дневните стойности ще достигнат 16-17 до около 23 градуса. Значителни валежи и локални градушки са вероятни в южните райони и около планините там.

В неделя атмосферата частично ще се стабилизира и краткотрайни превалявания, предимно слаби, ще има на места до около обед. Само в планините на югозапад и около тях има вероятност те да продължат до края на деня. Над низините на запад дневните температури ще бъдат от 20 до 25, а на североизток - малко по-ниски.

Неустойчиво в различна степен по региони остава времето и в началото на следващата седмица, но температурите в понеделник и вторник ще се повишат още малко и в повечето места ще са от 22-23 до около 28 градуса.