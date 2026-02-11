Условията в планините са подходящи за ски спортове, информираха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Още по темата

По високите части времето е мъгливо. Температурите в планините се движат между минус 6 и минус 2 градуса.

Съоръженията в курортите работят, допълниха от ПСС. За изминалото денонощие няма регистрирани инциденти.

По данни от прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно облачно. В сутрешните часове на отделни места в Западна Стара планина и в масивите на Югозападна България ще превали слаб сняг, но валежите бързо ще спрат. В източните райони ще е почти без валежи. По върховете ще има мъгла.

След обяд облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, като над масивите в Централна и Източна България времето ще стане предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4°, а на 2000 метра около минус 2°.

ИЗБРАНО
Ето с какви оръжия са разполагали Ивайло Калушев и последователите му (галерия) Днес
Ето с какви оръжия са разполагали Ивайло Калушев и последователите му (галерия)
49069
Една черна дъска и стотици обяснения в любов Лайф
Една черна дъска и стотици обяснения в любов
8000
Изключително! Лора Христова ни върна на олимпийския подиум в биатлона! Корнер
Изключително! Лора Христова ни върна на олимпийския подиум в биатлона!
21113
Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл" Бизнес
Великобритания удължи лиценза за българските дружества на "Лукойл"
2922
Европа се готви за изстрелването на най-мощната си ракета носител (снимки) IT
Европа се готви за изстрелването на най-мощната си ракета носител (снимки)
6727
Как се ражда "Брънч за начинаещи": Яна Титова за риска, доверието и комедията Impressio
Как се ражда "Брънч за начинаещи": Яна Титова за риска, доверието и комедията
2260
Самоукият летец милионер, който промени британската авиация Trip
Самоукият летец милионер, който промени британската авиация
899
Няколко ястия, с които можете да се храните само два пъти на ден Вкусотии
Няколко ястия, с които можете да се храните само два пъти на ден
670
Кои зодии не могат да забравят стари любови? Zodiac
Кои зодии не могат да забравят стари любови?
1133