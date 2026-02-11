ПСС на БЧК съобщи, че условията в планините са подходящи за ски, въпреки мъгливото и студено време

47 Снимка: БТА

Условията в планините са подходящи за ски спортове, информираха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

По високите части времето е мъгливо. Температурите в планините се движат между минус 6 и минус 2 градуса.

Съоръженията в курортите работят, допълниха от ПСС. За изминалото денонощие няма регистрирани инциденти.

По данни от прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно облачно. В сутрешните часове на отделни места в Западна Стара планина и в масивите на Югозападна България ще превали слаб сняг, но валежите бързо ще спрат. В източните райони ще е почти без валежи. По върховете ще има мъгла.

След обяд облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, като над масивите в Централна и Източна България времето ще стане предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4°, а на 2000 метра около минус 2°.