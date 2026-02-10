44 снимка: Електрохолд

Според Global Energy Monitor (GEM) през 2025 г. водещите икономики от Г7 са "изостанали осезаемо зад Китай и останалия свят", на фона на това, че развитието на вятърната и слънчевата енергия достига нов връх.

Нов доклад на анализаторите посочва, че глобалният обем вятърни и големи соларни мощности, които се изграждат или са в процес на планиране, е достигнал рекордните 4 900 гигавата (GW) през 2025 г.

GEM отбелязва, че този "проектен портфейл" е нараснал с 500GW (11%) спрямо 2024 г., като увеличението идва "предимно" от развиващи се държави.

Само Китай разполага с портфейл от над 1 500GW, което е равностойно на сумата на следващите шест държави взети заедно: Бразилия (401GW), Австралия (368GW), Индия (234GW), САЩ (226GW), Испания (165GW) и Филипините (146GW).

За сравнение, според GEM страните от Г7, САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония, имат едва 520GW (11%) от глобалния портфейл за вятърни и соларни проекти, въпреки че концентрират около половината от световното богатство.

Дирен Кокакушак, изследователски анализатор в GEM, заявява, че държавите от Г7 рискуват да "отстъпят лидерството" в сектор, който е "във възход и расте бързо". Той добавя: "Центърът на тежестта при новите чисти електроенергийни мощности се измести решително към нововъзникващите и развиващите се икономики. [През 2025] страните от Г7, въпреки богатството си, изостанаха осезаемо зад Китай и останалия свят по годишен ръст на перспективните мощности."

Освен това, докато други държави ускоряват развитието, плановете за вятърни и соларни проекти в Г7 остават в голяма степен непроменени от 2023 г., както показва и графиката по-долу.

От общо 4 900GW проекти, които GEM проследява и които са в строеж или планиране, 2 700GW са във вятърната енергетика, а 2 200GW са в големи соларни мощности.

Въпреки това GEM посочва, че темпът на разширяване на глобалния портфейл за нови вятърни и соларни проекти се е забавил, от 22% през 2024 г. до 11% през миналата година, като спадът е по-изразен при вятърните проекти. Според доклада причините са политически пречки и поредица от неуспешни търгове.

Като пример се посочва, че търговете за субсидии за офшорна вятърна енергия в Германия и Нидерландия през 2025 г. не са привлекли нито една оферта, а търг в Дания е бил официално отменен през миналата година, след като в края на 2024 г. не е имало кандидати.

В доклада се подчертава, че "тенденцията на растеж на перспективния портфейл за вятърни и [големи] соларни мощности е критична за изпълнението на ангажимента от COP28 за утрояване на капацитета от възобновяема енергия до 2030 г., тъй като светът навлиза в последните пет години от периода за прилагане".

На COP28 през 2023 г. държавите се ангажираха да утроят глобалния капацитет от възобновяема енергия до 2030 г., спрямо неизрично посочена изходна база, която обичайно се приема за 2022 г.

Според Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), за да бъде постигната тази цел, светът трябва да въвежда средно по 317GW вятърни и 735GW соларни мощности годишно.

GEM посочва, че през 2025 г. в строеж са били 758GW вятърни и големи соларни мощности, като приблизително три четвърти от тях са в Китай и Индия.

Важно е да се отбележи, че докладът на GEM се базира предимно на данни от Global Solar Power Tracker и Global Wind Power Tracker. Първият включва само соларни проекти с мощност 1 мегават (MW), а вторият, проекти с мощност 10MW или повече.