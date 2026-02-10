НИМХ прогнозира облачно време с мъгли на запад и северозапад, разкъсана облачност на изток, слаби снеговалежи в планините и предстоящи дъждове и затопляне до петък

75 Снимка: БТА

През нощта облачността ще остане значителна, като на отделни места в планинските райони на Западна България ще превали слаб сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за БТА.

Утре над Източна България ще има разкъсана облачност и времето ще бъде почти тихо. Минималните температури ще са между минус 3° и 2°, а в София около минус 2°. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде осезаемо под средното за месеца.

Преди обяд утре облачността ще е предимно значителна, а над Северозападна България и Горнотракийската низина ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. В източните райони ще преобладава слънчево време, а след обяд и в южната половина на страната облаците ще се разкъсват, до предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат най-често между 4° и 9°, като в Северозападна България ще са по-ниски, там ще се задържи облачно и мъгливо през целия ден. В София се очаква максимална температура около 7°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, а след обяд ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са около 7°-9°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава облачно време. В сутрешните часове на места в Западна Стара планина и в масивите на Югозападна България ще превалява слаб сняг, но валежите бързо ще спрат. В източните райони ще е почти без валежи, а по върховете ще има мъгла. Следобед облачността ще се разкъсва и ще намалява, над масивите в Централна и Източна България до предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4°, а на 2000 метра около минус 2°.

В четвъртък, след краткотрайно разкъсване на облачността, тя отново бързо ще се увеличи. От юг ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат Южна България. Преди обяд на места в равнинните райони ще има мъгла. Вятърът ще бъде до умерен от юг-югоизток, като затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните между 8° и 13°, по-ниски в северозападните райони.

В петък ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, като по-значителни количества се очакват в Рило-Родопската област и в централните райони на страната. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и в Дунавската равнина ще се усили. Дневните температури ще се понижат слабо.