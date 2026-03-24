В планините е облачно, студено и мъгливо, условията за туризъм са лоши
Съоръженията по курортите работят
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Още по темата
Времето е облачно и мъгливо, превалява слаб сняг и температурите са между минус три и минус пет градуса.
Съоръженията по курортите работят.
Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд.
Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 3°-4°, на 2000 метра – около минус 3°.