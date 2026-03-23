Югозападът на САЩ е изправен пред рекордна жега в период, който би трябвало да е зима, съобщава Scripps News.

Още по темата

Медията посочва, че близо 20 милиона души в региона са под "предупреждения за прекомерна жега", а други 20 милиона са под предупреждения за горещини.

Добавя се, че температурите във Финикс, Аризона, достигнаха вчера 40,5 °C, като по този начин надминаха рекорда за март в града с около 5 °C.

Лас Вегас и части от вътрешността на Лос Анджелис също са преживели рекордна жега, съобщава медията.

The Guardian съобщава за бърз научен анализ, който установява, че настоящата рекордна жега би била "практически невъзможна" без климатичните промени, причинени от изкопаемите горива.

Според вестника авторът на анализа Бен Кларк, който е изследовател на екстремни метеорологични явления и климатични промени в Империал Колидж Лондон, е казал: "Тези температури са напълно извън скалата за март."

 

 

ИЗБРАНО
Пилотите на пътнически самолет загинаха при сблъсък с пожарна на летище в Ню Йорк (снимки) Днес
Пилотите на пътнически самолет загинаха при сблъсък с пожарна на летище в Ню Йорк (снимки)
40105
Личният живот на Леонардо ди Каприо отново е под лупа след "Оскар"- ите Лайф
Личният живот на Леонардо ди Каприо отново е под лупа след "Оскар"- ите
7565
След 16 години чакане: Саръбоюков спечели медал за България от Световно първенство Корнер
След 16 години чакане: Саръбоюков спечели медал за България от Световно първенство
14608
Бензин и адреналин: Самоков отново влезе в играта на моторните спортове Бизнес
Бензин и адреналин: Самоков отново влезе в играта на моторните спортове
9453
Орбитални центрове за данни на SpaceX предизвикват тревога сред учените IT
Орбитални центрове за данни на SpaceX предизвикват тревога сред учените
1240
Филип Буков: Не мога да бъда харесван от всички Impressio
Филип Буков: Не мога да бъда харесван от всички
3637
Малката тайна в чантата ми - BB кремът, който издържа на целия ми ден URBN
Малката тайна в чантата ми - BB кремът, който издържа на целия ми ден
5980
Френски шик: 6 приключения с кола през пейзажи, превърнали се в шедьоври Trip
Френски шик: 6 приключения с кола през пейзажи, превърнали се в шедьоври
2870
Колко време след варене може да доизядете останалите картофи Вкусотии
Колко време след варене може да доизядете останалите картофи
1720
Четири зодиакални двойки, на които се раждат гениални деца Zodiac
Четири зодиакални двойки, на които се раждат гениални деца
1365