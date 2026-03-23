Югозападът на САЩ е изправен пред рекордна жега в период, който би трябвало да е зима, съобщава Scripps News.

Медията посочва, че близо 20 милиона души в региона са под "предупреждения за прекомерна жега", а други 20 милиона са под предупреждения за горещини.

Добавя се, че температурите във Финикс, Аризона, достигнаха вчера 40,5 °C, като по този начин надминаха рекорда за март в града с около 5 °C.

Лас Вегас и части от вътрешността на Лос Анджелис също са преживели рекордна жега, съобщава медията.

The Guardian съобщава за бърз научен анализ, който установява, че настоящата рекордна жега би била "практически невъзможна" без климатичните промени, причинени от изкопаемите горива.

Според вестника авторът на анализа Бен Кларк, който е изследовател на екстремни метеорологични явления и климатични промени в Империал Колидж Лондон, е казал: "Тези температури са напълно извън скалата за март."