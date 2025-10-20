В близките 2-3 дни времето ще бъде сравнително спокойно, с есенен оттенък, но вече с малка опасност от слани и отрицателни температури като днешните в някои места. След това се задава по-динамично и по-топло време, а в последните дни на седмицата - и превалявания.

Днес ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд от запад ще започне поява на висока и средна облачност, но ще остава без валежи. Повече ниски облаци ще има само над крайните югозападни райони. Дневните температури ще достигнат 12 до 17 градуса в повечето места.

През нощта облачността ще се увеличава от запад на изток, но ще бъде средна и висока и валежи не се очакват. Минималните температури в страната утре сутрин ще бъдат от 3 до 8, а по Черноморието до и малко над 10 градуса.

Утре през деня температурите ще достигнат 13 до около 18 градуса. В източните части ще духа слаб вятър от изток. Облачността ще бъде средна и висока, почти без валежи.

За разлика от миналата седмица, утре по-голямата част от континента е под влияние на обширна циклонална област и в повечето места е облачно, с превалявания от дъжд. В Рим ще има и гръмотевици. Изключение с повече слънце, са части от Източна Европа - Полша, Украйна. както и ние, на Балканите.

В сряда ще има отново предимно средна и висока облачност, а ниски облаци - само на места на югозапад  и в Източна България. Почти без валежи. Минималните температури ще са от около 4 до 9-10, а дневните от 13 до 18 градуса.

В четвъртък над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но заради почти тихото време, на места в низините ще има мъгли и намалена видимост. Минималните температури ще са без промяна, а дневните в по хълмистите и по-високи места в низините ще се повишат и ще достигнат 16 до 22 градуса. В местата с инверсии ще остават по-ниски.

В петък денят ще започне с високи за сезона минимални температури - около и над 10 градуса. Облачността ще бъде значителна, отначало средна и висока. Впоследствие от северозапад на югоизток през страната ще премине атмосферно смущение. Вятърът ще се ориентира от северозапад-запад  и ще се усили. Ще завали дъжд, предимно краткотраен, но на места - възможно интензивен и придружен от гръмотевици. По-значителни извалявания са вероятни в северните райони и наветрените части на планините, главно Балкана. Динамично време, с максимални температури от около 18-20 до 25-26 градуса.

В събота ще бъде облачно. Дъжд ще превали на отделни места главно на север и около планините. Минималните температури ще са почти без промяна, а дневните ще се понижат слабо и ще са от 14 до 18 на север и от 16 до 22-23 в южните райони. След обяд облачността от юг ще намалява до незначителна. 

Според предварителните прогнози на моделите, предимно облачно и на много места - дъждовно, ще бъде времето в неделния ден. Минималните температури остават високи, а дневните - отново в различни диапазони на север и на юг - съответно от 13 до 18 и до 23-25 в крайните южни райони. 

 

 

