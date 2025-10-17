Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
В средата на следващата седмица ни очаква по-чувствително затопляне
До края на днешния ден над страната ще остане облачно, макар да са възможни временни разкъсвания на облачността до около обяд. Дъжд ще превали над централните западни и югозападни райони, както и в планините около тези части на страната. Валежите няма да са значителни, като само в югозападните райони, по места са възможни количества до около 8-10 литра на квадратен метър. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от югоизток.
Температурите след обяд ще достигнат 12 до 18 градуса, по-ниските стойности ще са на местата с по-съществени валежи на запад и югозапад.
През нощта ще бъде облачно и почти тихо. Слаб дъжд ще превали на отделни места в страната, а малко по-съществени валежи ще има в източните райони и най-вече по Черноморието. Температурите сутринта в събота ще бъдат от 7 до 13 градуса в повечето места, с няколко градуса по-високи на места по брега на морето.
Съботният ден ще бъде облачен, със слаби превалявани на места. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще са от 12 до 18 градуса, по-високи в района на Сандански.
В неделя вятърът от запад за кратко ще се усили и преди и около обяд ще бъде до умерен. Облачността в Северна България ще намалява до слънчево време, а на юг ще остава значителна. Температурите остават без съществена промяна спрямо тези от събота.
В понеделник вятърът ще стихне, а облачността ще бъде незначителна. Минималните температури ще се понижат и ще бъдат от около нула по високите котловини на запад до 6-7 градуса. Ще има места със слани, а около водните басейни са възможни утринни мъгли. През деня ще има незначителна облачност, ниски облаци ще има главно в източните райони. Дневните температури ще са от 12 до 17-18 градуса, по-високи на югозапад.
Във вторник ще има предимно средна и висока облачност. Минималните температури ще са от 2 до 7 градуса в повечето места, но в някои ниски места в низините са възможни отново стойности до около нула градуса и дори лек мраз. По-топло ще остава по морския бряг, където ще духа слаб вятър от югоизток. Дневните стойности ще достигнат 13 до 19-20 градуса.
В сряда облачността ще бъде променлива, но ще има и слънчеви часове по райони. Температурите слабо ще се повишат, включително минималните в повечето места. Слаби превалявания от дъжд са възможни само на отделни места на запад и около планините.
В четвъртък, според предварителните сценарии на повечето модели, ни очаква топло за последната десетдневка на октомври време, с променлива до незначителна облачност и дневни температури около, в низините и над 20 градуса.