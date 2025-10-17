До края на днешния ден над страната ще остане облачно, макар да са възможни временни разкъсвания на облачността до около обяд. Дъжд ще превали над централните западни и югозападни райони, както и в планините около тези части на страната. Валежите няма да са значителни, като само в югозападните райони, по места са възможни количества до около 8-10 литра на квадратен метър. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от югоизток.

Още по темата

Температурите след обяд ще достигнат 12 до 18 градуса, по-ниските стойности ще са на местата с по-съществени валежи на запад и югозапад. 

През нощта ще бъде облачно и почти тихо. Слаб дъжд ще превали на отделни места в страната, а малко по-съществени валежи ще има в източните райони и най-вече по Черноморието. Температурите сутринта в събота ще бъдат от 7 до 13 градуса в повечето места, с няколко градуса по-високи на места по брега на морето.

Съботният ден ще бъде облачен, със слаби превалявани на места. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще са от 12 до 18 градуса, по-високи в района на Сандански.

В неделя вятърът от запад за кратко ще се усили и преди и около обяд ще бъде до умерен. Облачността в Северна България ще намалява до слънчево време, а на юг ще остава значителна. Температурите остават без съществена промяна спрямо тези от събота.

В понеделник вятърът ще стихне, а облачността ще бъде незначителна. Минималните температури ще се понижат и ще бъдат от около нула по високите котловини на запад до 6-7 градуса. Ще има места със слани, а около водните басейни са възможни утринни мъгли. През деня ще има незначителна облачност, ниски облаци ще има главно в източните райони. Дневните температури ще са от 12 до 17-18 градуса, по-високи на югозапад.

Във вторник ще има предимно средна и висока облачност. Минималните температури ще са от 2 до 7 градуса в повечето места, но в някои ниски места в низините са възможни отново стойности до около нула градуса и дори лек мраз. По-топло ще остава по морския бряг, където ще духа слаб вятър от югоизток. Дневните стойности ще достигнат 13 до 19-20 градуса. 

В сряда облачността ще бъде променлива, но ще има и слънчеви часове по райони. Температурите слабо ще се повишат, включително минималните в повечето места. Слаби превалявания от дъжд са възможни само  на отделни места на запад и около планините.

Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез
Виж още Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез

В четвъртък, според предварителните сценарии на повечето модели, ни очаква топло за последната десетдневка на октомври време, с променлива до незначителна облачност и дневни температури около, в низините и над 20 градуса.

 

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
29817
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
20564
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия Корнер
Случаен минувач спаси от отвличане национал на Русия
15250
"Лукойл" обяви, че стартира продажба на международните си активи Бизнес
"Лукойл" обяви, че стартира продажба на международните си активи
17571
ASUS ProArt и GoPro обединяват сили, за да оптимизират работните процеси на творците с помощта на изкуствен интелект IT
ASUS ProArt и GoPro обединяват сили, за да оптимизират работните процеси на творците с помощта на из...
2503
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3453
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1839
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3463
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
29
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1696