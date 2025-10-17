1006 Снимка: iStock by Getty Images

До края на днешния ден над страната ще остане облачно, макар да са възможни временни разкъсвания на облачността до около обяд. Дъжд ще превали над централните западни и югозападни райони, както и в планините около тези части на страната. Валежите няма да са значителни, като само в югозападните райони, по места са възможни количества до около 8-10 литра на квадратен метър. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от югоизток.

Температурите след обяд ще достигнат 12 до 18 градуса, по-ниските стойности ще са на местата с по-съществени валежи на запад и югозапад.

През нощта ще бъде облачно и почти тихо. Слаб дъжд ще превали на отделни места в страната, а малко по-съществени валежи ще има в източните райони и най-вече по Черноморието. Температурите сутринта в събота ще бъдат от 7 до 13 градуса в повечето места, с няколко градуса по-високи на места по брега на морето.

Съботният ден ще бъде облачен, със слаби превалявани на места. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще са от 12 до 18 градуса, по-високи в района на Сандански.

В неделя вятърът от запад за кратко ще се усили и преди и около обяд ще бъде до умерен. Облачността в Северна България ще намалява до слънчево време, а на юг ще остава значителна. Температурите остават без съществена промяна спрямо тези от събота.

В понеделник вятърът ще стихне, а облачността ще бъде незначителна. Минималните температури ще се понижат и ще бъдат от около нула по високите котловини на запад до 6-7 градуса. Ще има места със слани, а около водните басейни са възможни утринни мъгли. През деня ще има незначителна облачност, ниски облаци ще има главно в източните райони. Дневните температури ще са от 12 до 17-18 градуса, по-високи на югозапад.

Във вторник ще има предимно средна и висока облачност. Минималните температури ще са от 2 до 7 градуса в повечето места, но в някои ниски места в низините са възможни отново стойности до около нула градуса и дори лек мраз. По-топло ще остава по морския бряг, където ще духа слаб вятър от югоизток. Дневните стойности ще достигнат 13 до 19-20 градуса.

В сряда облачността ще бъде променлива, но ще има и слънчеви часове по райони. Температурите слабо ще се повишат, включително минималните в повечето места. Слаби превалявания от дъжд са възможни само на отделни места на запад и около планините.

В четвъртък, според предварителните сценарии на повечето модели, ни очаква топло за последната десетдневка на октомври време, с променлива до незначителна облачност и дневни температури около, в низините и над 20 градуса.