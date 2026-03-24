Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 11,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Още по темата

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 10,9 процента от общото количество електроенергия (839 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,3 процента (2 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Швеция (57,7 процента), Финландия (50,9 на сто) и Ирландия (38,1процента). В България делът е 2,4 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Швеция (220 гигаватчаса), Испания (168,7 гигаватчаса) и Финландия (135,2 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 2,6 гигаватчаса.

ИЗБРАНО
