Вятърната енергия осигури над 11 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие
Водещи са Швеция, докато България остава с 2,4 процента
Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 11,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.
Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 10,9 процента от общото количество електроенергия (839 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,3 процента (2 гигаватчаса) от нея.
Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Швеция (57,7 процента), Финландия (50,9 на сто) и Ирландия (38,1процента). В България делът е 2,4 процента.
Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Швеция (220 гигаватчаса), Испания (168,7 гигаватчаса) и Финландия (135,2 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 2,6 гигаватчаса.