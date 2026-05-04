Повече слънце ще има през първата половина на седмицата и в часовете преди обяд

Започва повишение на температурите, като още в следващите дни на много места те ще достигнат стойности около и над 25 градуса. Сутрин остава по-хладно и но и опасността от слани постепенно отминава в повечето места.

Днес над централните и източни райони облачността ще бъде променлива, а на запад ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността. На изток са възможни слаби краткотрайни валежи около и след обяд, Там ще духа все още слаб северен вятър. максималните температури ще са от около 17 до 21 градуса, по-високи в северозападните райони.

През тази нощ времето над северозападната половина на страната ще бъде ясно, докато на югоизток и юг ще има повечве облаци, но и там след полунощ те ще нямаляват. Минималните температури ще са от 2-3 до около 10 градуса.

През деня ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност над планините. Вероятност за слаби краткотрайни превалявания има само около Централния Балкан и Родопите. Ще духа слаб вятър от изток. Дневните температури ще са от около 20 градуса на изток до 26-27 в северозападните райони. Привечер над западните части ще се появи средна и висока облачност.

Утре на континента ще имаме малко по-необичайно разпределение на температурите. Най-високи през деня те ще бъдат в централните райони и на североизток в Украйна и европейската част на Русия - около, на места и над 25 градуса. По Средиземноморието ще има повече облаци, а най-хладно ще бъде в западните части на континента. У нас, на Балканите, започналото постепенно затопляне ще продължи и в следващите дни вече ще имаме следобедни температури на много места около и над 25 градуса.

В сряда в страната ни ще бъде слънчево с развитие на купести облаци, но малка вероятност за краткотрайни валежи, предимно в планините на запад. Минималните температури ще са от около 4 до 10 градуса. След обяд дневните ще са от 22 до 27, малко по-ниски по брега на морето.

В четвъртък дневните температури ще са почти без промяна, а минималните ще се повишат и ще бъдат от 7 до 12 градуса. След обяд на повече места във, но и около планините на запад ще превали и прегърми за кратко. Повече слънце ще има в низините и в часовете преди обяд.

В петък атмосферата ще бъде неустойчива и на много места предимно в западните и централни райони ще има валежи и гръмотевици. Ще има и локални градушки. Минималните температури ще са без промяна - около и над 10 градуса, а дневните ще се понижат с няколко градуса, особено в западните райони и местата с интензивни валежи и ще са от около 20 до 24 -25 градуса.

В събота ще остане неустойчиво на много места, а в неделя предстои частична стабилизация на атмосферата: Превалявания от летен тип ще има само на отделни места около планините и на изток. Съществена промяна на температурите в събота няма да има, а в неделя дневните слабо ще се повишат и ще са предимно от 21-22 до 25-26 градуса.