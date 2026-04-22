През 2024 г. 156 703 квадратни километра от територията на Европейския съюз са били засегнати от засушаване, показват данни на Евростат, цитирани от БТА. В периода 2014-2024 г. се наблюдаваха значителни увеличения на площите, засегнати от суша, особено през 2018 г. (520 817 км²) и 2022 г. (558 313 км²).

Въпреки по-малкото площи, изложени на суша през 2023 и 2024 г., според данните за период от 10 години засегнатите територии се увеличават с течение на времето.

Евростат отчита и съществено увеличение на територията на България, засегната от засушавания - от 4302 квадратни километра през 2023 г. до 22 061 квадратни километра през 2024 г. - или с 17 759 квадратни километра повече. Така площите в страната ни, засегнати от суша, достигат най-високо равнище от 2007 г., сочат данните на статистическата агенция.

Сред страните от ЕС единствено Румъния (30 831) и Италия (28 892 кв. километра) са регистрирали по-голямо увеличение на територията, засегната от суша, през 2024 г. спрямо предходната година.

Жертви и ранени, след като украински автобус помете десетки край Малко Търново (снимки) Днес
Жертви и ранени, след като украински автобус помете десетки край Малко Търново (снимки)
39164
Кариесите често започват там, където четката за зъби не достига Лайф
Кариесите често започват там, където четката за зъби не достига
16837
Нов трус в италианския футбол: Над 50 играчи са замесени в мрежа за проституция и райски газ Корнер
Нов трус в италианския футбол: Над 50 играчи са замесени в мрежа за проституция и райски газ
6291
След месеци на блокаж: ЕС одобри заема от 90 млрд. евро за Украйна и нови санкции срещу Русия Бизнес
След месеци на блокаж: ЕС одобри заема от 90 млрд. евро за Украйна и нови санкции срещу Русия
7224
ИТ гигант публикува политическия манифест на новата технорепублика IT
ИТ гигант публикува политическия манифест на новата технорепублика
8118
Балсамирането на легендата Майкъл Джексън Impressio
Балсамирането на легендата Майкъл Джексън
7398
Порастването на Алена Вергова: за любовта и ревността в живота ѝ и 80-те, в които би "избухнала" URBN
Порастването на Алена Вергова: за любовта и ревността в живота ѝ и 80-те, в които би "избухнала"
6438
Ryanair съкращава срока за чекиране на багаж до час преди полет Trip
Ryanair съкращава срока за чекиране на багаж до час преди полет
13100
5 супи, идеални за пролетта Вкусотии
5 супи, идеални за пролетта
2043
Три типични грешки на Телец и как да ги избегне Zodiac
Три типични грешки на Телец и как да ги избегне
1763