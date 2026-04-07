След вчерашния топъл и слънчев ден с почти летни температури, от днес започва понижение на температурите от ден на ден.

До края на днешния ден облачността ще бъде променлива, но все още предимно средна и висока. Повече ниски облаци ще има по места в източните и крайни южни части на страната. Там на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Започва постепенно понижение на температурите, които ще са от 15 до 20 градуса. Ще бъде и доста ветровито, особено в западната част на Тракия и Дунавската равнина, където ще духа умерен и временно силен северозападен вятър.

През нощта с умерен и силен северозападен вятър над страната ще продължи да нахлува по-хладен въздух. Минималните температури утре ще са от 4-5 до 10 градуса, в южните райони малко по-високи. Облачността ще бъде променлива, по-значителна на север и изток. В часовете преди изгрев слаби краткотрайни превалявания са възможни на отделни места в планините и по Северното Черноморие.

През деня в сряда ще остане много ветровито, вятърът ще е умерен и силен от северозапад. Облачността ще бъде променлива, често незначителна, но в часовете преди обяд главно в източната половина на страната ще има краткотрайни превалявания - само на отделни места, без да бъдат значително. Дневните температури ще се понижат още и в повечето места ще бъдат от 10 до около 16 градуса, в крайните западни райони до 17-20.

На континента в много западни и централни райони ще бъде слънчево, като на места в западните части температурите ще достигат 22-23 градуса. По-хладно е на Пиринеите, където ще има краткотрайни превалявания. Хладно е и в северните и североизточни части, с температури около и под 10 градуса и превалявания от дъжд. У нас, на Балканите, в ход е постепенно влошаване на времето и понижение на температурите.

В четвъртък облачността остава значителна, макар че ще има и разкъсвания и временни намаления. Ще превали дъжд, в повечето места от краткотраен тип, освен в Североизточна България и Северното Черноморие - там са възможни и по-големи количества. Остава ветровито, а понижението на температурите ще продължи. Минималните ще бъдат от нула-плюс 1 до около 5 градуса, а дневните от 8 до 13-14. 

Пикът на застудяването ще бъде в петък, когато минималните температури ще са от около минус 1 на места по високите полета до 3-4 градуса във ветровитите части на низините. Облачността ще бъде променлива, а вятърът - слаб до умерен от северната четвърт. Краткотрайни валежи ще има около планините и централните райони, а след обяд - в централна Южна България, където ще са и по-съществени. В планините и Предбалкана ще превалява сняг. Температурите след обяд ще достигнат 6 до 11 градуса в повечето места.

В събота и неделя облачността ще бъде променлива, често незначителна. Вятърът ще отслабне. Дневните температури тръгват постепенно нагоре, като в събота ще са от 8 до 13-14, а в неделя от 14 до 18-19 градуса в по-голямата част на страната. Минималните стойности, обаче, ще са все още ниски и в местата с ясно и тихо време ще бъдат отрицателни или около нулата - от около минус 3 до плюс 3-4 градуса. В низините е възможно образуване на кратки утринни мъгли.

Мразът и сланите (последните са възможни и при слабо положителни стойности, поради изстиването на подложната повърхност!) ще бъдат опасни за вече цъфналите овошки, но степента на пораженията зависи от продължителността и силата на мраза сутрин. Към момента опасността изглежда малко по-голяма за неделното утро, но повече подробности по тези параметри очаквайте в следващите дни - възможни са промени в моделните прогнози както в едната, така и в другата посока.

 Предварителните прогнози за следващата седмица дават надежди за постепенно повишение на температурите до стойности над 15 и такива, до около 20 градуса.

