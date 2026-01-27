Заради мъгла видимостта в няколко области на страната е ограничена, информираха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). В област Монтана, в районите на гр. Лом, гр. Вълчедръм и с. Пишурка, както и в област Сливен около гр. Котел, тя е между 30 и 50 метра. Между 50 и 100 метра е видимостта в гр. Враца и в Плевен, в района на ОП Люляк. В диапазона 100-150 м е видимостта в област Търговище, на автомагистрала (АМ) "Хемус" и в районите на гр. Антоново и гр. Омуртаг, в област Хасково, почти навсякъде в областта, както и в област Перник на АМ "Струма" в участъка от км 31 до км 37.

Още по темата

Слаба мъгла и намалена видимост има и на прохода Шипка, както и на АМ "Струма" в област Перник, където видимостта е 250-300 м в участъка от 22 до 25 км. Слаба мъгла се отчита на места и в областите Варна и Добрич.

Температурите в страната са между минус 3 и плюс 4 градуса.

В почти цялата страна превалява дъжд. Сняг вали на прохода Петрохан в област Монтана, както и в районите на Картела, Юндола и Каратепе в област Пазарджик. Смесени валежи от дъжд и сняг има в Банкя, а в районите на Пирдоп и Гълъбец в София област вали суграшица, допълват от АПИ.

 

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
73248
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
9607
Годеницата на Джейк Пол донесе чаканото първо злато за Нидерландия Корнер
Годеницата на Джейк Пол донесе чаканото първо злато за Нидерландия
23236
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителния сектор Бизнес
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителн...
3589
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина IT
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина
11935
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
2657
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
2984
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад Trip
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад
1086
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
1545
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
902