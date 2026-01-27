Слаба мъгла и намалена видимост има и на прохода Шипка

Заради мъгла видимостта в няколко области на страната е ограничена, информираха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). В област Монтана, в районите на гр. Лом, гр. Вълчедръм и с. Пишурка, както и в област Сливен около гр. Котел, тя е между 30 и 50 метра. Между 50 и 100 метра е видимостта в гр. Враца и в Плевен, в района на ОП Люляк. В диапазона 100-150 м е видимостта в област Търговище, на автомагистрала (АМ) "Хемус" и в районите на гр. Антоново и гр. Омуртаг, в област Хасково, почти навсякъде в областта, както и в област Перник на АМ "Струма" в участъка от км 31 до км 37.

Слаба мъгла и намалена видимост има и на прохода Шипка, както и на АМ "Струма" в област Перник, където видимостта е 250-300 м в участъка от 22 до 25 км. Слаба мъгла се отчита на места и в областите Варна и Добрич.

Температурите в страната са между минус 3 и плюс 4 градуса.

В почти цялата страна превалява дъжд. Сняг вали на прохода Петрохан в област Монтана, както и в районите на Картела, Юндола и Каратепе в област Пазарджик. Смесени валежи от дъжд и сняг има в Банкя, а в районите на Пирдоп и Гълъбец в София област вали суграшица, допълват от АПИ.