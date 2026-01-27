По информация на ПСС времето в планинските райони е облачно, като на места превалява сняг

114 БТА

Условията за туризъм в планините са неблагоприятни, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

По информация на ПСС времето в планинските райони е облачно, като на места превалява сняг. Ски пистите в курортите са обработени и работят.

За последното денонощие не са регистрирани инциденти.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще се задържи облачно и ветровито, с валежи от сняг, а под около 1200 метра, от дъжд. Очакват се по-значителни количества в Западна Стара планина и в масивите на Югозападна България, като по проходите в тези райони ще има предпоставки за виелици и навявания.

Ще духа силен до бурен вятър от юг-югозапад, но към вечерта ще отслабне, ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°, а на 2000 метра, минус 2°.