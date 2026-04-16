Превалявания от краткотраен тип ще има само в някои райони

В следващите няколко дни времето над страната ще бъде с характерни за средата на пролетта параметри, ще има и много слънце, но в някои дни - предимно слаби краткотрайни превалявания. В рамките на периода не се очакват опасни за насажденията слани и минимални температури.

До края на днешния ден ни очаква приятно пролетно време, с нормални за април температури. Облачността ще бъде променлива, в низините и на изток - намаляваща до незначителна. Купести облаци ще има около планините в централните и югозападни райони и там на отделни места ще превали за кратко. Не са изключени и локални гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб, от източна посока.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, с предимно средна и висока облачност, без валежи. Минималните температури утре ще са от 4 до 9-10 градуса.

През деня облачността ще бъде променлива, ще се появи слаб вятър от запад-северозапад. Слаби краткотрайни валежи са възможни на места в западната половина на страната. В северозападните райони има вероятност и за локални гръмотевични явления. Максималните температури ще бъдат от 17 до 23 градуса, по морския бряг - с няколко градуса по-ниски.

Утре на континента в повечето столици температурите ще се повишат с още 1-2 градуса и максималните ще са в повечето места над 20 - до около 25 градуса. Слънчево ще бъде в по-голямата част от централните, западни и южни райони, а повече облаци, на места с кратки превалявания ще има на Балканите и на североизток.

През нощта облачността над страната ще бъде променлива, често значителна. На места от северозапад на изток ще превали краткотраен дъжд. След полунощ над източните райони ще се появи и усилва вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат от 6 до 11 градуса.

В съботния ден облачността ще бъде променлива. Преди и около обяд на места в страната ще има краткотрайни валежи, а след обяд такива са възможни главно в Странджа и около Родопите. На изток ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури ще са от 15 до 20 градуса - с няколко градуса по-ниски от тези днес.

В неделя ще има купеста облачност, по-значителна около планините и в часовете около обяд. На места в в полупланинските и планински райони ще превали, не е изключено и да прегърми. Вятърът ще бъде слаб, с променлива посока. минималните температури сутринта ще са от 4 до 9 градуса, а дневните ще се повишат малко и ще са от 17 до 22-23.

В понеделник в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони - слаб от юг. Облачността ще бъде променлива, с достатъчно слънчеви часове, като само на отделни места главно около планините е възможно да превали за кратко. Приятно априлско време, с утринни температури от 5 до 10 градуса и дневни от 18 до 23-24 градуса.

Във вторник ни очаква по-нестабилно време, с превалявания на много места в страната и понижение на дневните температури с няколко градуса.