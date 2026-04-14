Активният сезон по градозащита с ракети започва на 15 април, покривайки 22 млн. декара с 262 площадки, 16 000 ракети и осем радара

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (ИАБГ) започва от утре, 15 април 2026 г., активния сезон по противоградова защита с ракетен способ в България. Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. предаде БТА.

Оперативната дейност ще се координира от 11 командни пункта и ще се изпълнява чрез 262 ракетни площадки, разположени на територията на страната. Агенцията е обезпечила осъществяването на операциите по изкуствени въздействия към момента с близо 16 000 противоградови ракети.

При повишена честота и интензивност на градоносни процеси през сезона е предвидена възможност за своевременно осигуряване на допълнителни количества ракети.

През сезон 2026 г. ще бъде осигурено пълно радарно покритие на атмосферата над страната чрез осем метеорологични радарни станции.

Системата за противоградова защита в България е създадена през 1968 г. към Министерството на земеделието, сочи справка в сайта на Изпълнителната агенция "Борба с градушките”. ИАБГ защитава с ракетен способ за засев на градоопасни облаци територия над 2 милиона хектара в силно градобитни райони в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково.