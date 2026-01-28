БЧК: Добри са вече условията за туризъм в планините
Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Времето в планините е ясно и слънчево, на места със слаб вятър.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд от запад облачността ще се увеличи и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд, над 1500 м - сняг.
Ще духа силен и поривист вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около минус 1°.