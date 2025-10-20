Нивата на въглероден диоксид в атмосферата са се повишили до най-високите си нива, нерегистрирани никога досега, като са предизвикали по-екстремни природни условия, съобщи Световната метеорологична организация (СМО), цитирана от Асошиейтед прес и АФП.

Новината е предадена от БТА.

В последния си бюлетин за парниковите газове - годишно проучване, публикувано преди конференцията за климата на ООН, която ще се проведе в Бразилия през ноември, СМО отбелязва, че нивата на въглероден диоксид са се утроили от 60-те години на миналия век и са достигнали степен, която не се е наблюдавала през последните 800 000 години.

Емисиите, отделяни в резултат на изгарянето на въглища, петрол и газ, заедно с многото горски пожари, са помогнали за възникване на "порочен климатичен кръговрат", а хората и индустриите продължават да отделят задържащи топлина газове, докато океаните и горите на планетата губят способността си да ги поглъщат, се посочва в документа на организацията, която е част от структурата на ООН.

От базираната в Женева СМО казват, че увеличаването на средната концентрация на въглероден диоксид от 2023 г. до 2024 г. е достигнало най-високото си годишно ниво, откакто се правят измерванията, започнали през 1957 г. Темповете на ръст на въглероден двуокис са се повишили от средногодишно увеличение от 2,4 частици на милион през десетилетието от 2011 г. до 2020 г., до 3,5 частици на милион от 2023 г. до 2024 г., отбелязват от СMO.

"Топлината, задържана от CO2 и други парникови газове е като турбо зарядно на нашия климат и води до по-екстремно време", отбелязва в изявление заместник генералният секретар на WMO Ко Барет. "Затова намаляването на емисиите е решаващо не само за нашия климат, но и за икономическата не сигурност и благосъстоянието на обществото".

Главният изпълнителен директор на неправителствения институт Climate Analytics Бил Хеър нарече новите данни "алармиращи и тревожни".

"Нека да не се заблуждаваме, това е много ясен знак на предупреждение, че светът се е запътил към изключително опасно състояние и това е предизвикано от продължителната експанзия на развитието на изкопаеми горива в глобален мащаб", казва Хеър. "Започвам да усещам, че това сочи към бавно движеща се климатична катастрофа, която се развива пред очите ни", добавя той.

WMO призовава политиците да предприемат още стъпки за намаляване на емисиите. Докато някои правителства настояват за по-нататъшна употреба на въглеводороди като въглища, петрол и газ за производство на енергия, някои бизнеси и местни правителства се мобилизират за борба с глобалното затопляне.

