През деня днес ще има променлива облачност, вятърът отново ще се усили и в Дунавската равнина ще бъде умерен и силен. Слаби превалявания са възможни на места в планините и полупланинските райони. Максималните температури ще са от 15 до 20-21 градуса.

На континента топло, с температури до и малко над 25 градуса, е на Пиринеите. На Балканския полуостров също ще започне слабо повишение на температурите, а дъждовете засега приключиха. Нормални за сезона есенни температури има в останалата му, по-голяма част.

През нощта срещу събота ще има значителна облачност. След полунощ на отделни места в крайните североизточни и западни райони ще превали слаб дъжд. Температурите утре сутрин ще са от 7 до 13 градуса в повечето места.

В съботния ден облачността остава променлива, на изток-значителна. В източните и планински райони ще превали. Температурите след обяд ще бъдат от 13 до около 19 градуса. Остава ветровито, с умерен северозападен вятър.

В неделя облачността ще бъде незначителна, повече - около планините. Слаб краткотраен дъжд е възможен на изолирани места около Балкана. Вятърът от запад ще отслабне. Минималните температури ще са от 5 до 11 а дневните от 15 до 21 градуса.

В понеделник облачността ще е променлива, почти без валежи. Вятърът ще бъде слаб. Минималните температури ще са от около 4-5 до 11 градуса, а дневните в интервала от 15 до около 20.

От вторник до петък ни очаква спокойно есенно време, с температури, близки или малко под обичайните за периода. Минималните ще бъдат от около 4-5 до 11 в повечето места, а дневните - от 13 до около 19, малко по-ниски във вторник в някои райони. Слаби превалявания са възможни само  на отделни места около планините и на североизток, главно във вторник.

 

