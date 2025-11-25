Максималните температури ще бъдат в широк интервал: от 7°-8° в крайните северозападни райони до 18°-20° на места в Източна България и районите, чувствителни на южен вятър, в София - около 12°

2832 Снимка: НИМХ

В 16 области в страната е обявен жълт код за силен вятър в сряда. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, като уточняват, че се очаква поривите да достигат до 80 км/ч.

Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Ямбол, Сливен, Разград, Търговище, Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Габрово, Ловеч и Благоевград са областите, за които е издадено предупреждението.

През нощта облачността от запад ще продължи да се увеличава и вплътнява. Слаб дъжд ще превали по наветрените склонове от Рило-Родопската област. В западните части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се задържи тихо и мъгливо. В източните райони и на север от планините ще духа до умерен южен вятър.

Минималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8°, в районите с вятър - до 10°-12°; в София - около 4°. Утре над западната половина от страната ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в крайните западни и южни райони. Над Източна България облачността ще е разкъсана, там ще духа умерен и временно силен южен вятър.

В Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат в широк интервал: от 7°-8° в крайните северозападни райони до 18°-20° на места в Източна България и районите, чувствителни на южен вятър, в София - около 12°, добавят от НИМХ.

В планините ще е предимно облачно, по билата - мъгливо. Валежи от дъжд ще има на места в масивите от Западна България и Родопите, над 2200 метра ще превалява сняг. Ще духа силен, по билата - бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, вечерта ще се вплътни. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.