Летище Берлин Бранденбург временно спря всички излитащи полети заради снеговалеж и поледица, част от по широки зимни смущения в Германия, засягащи авиацията и железниците

624 Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Излитащите полети от летище Берлин-Бранденбург (BER) в германската столица са временно спрени тази сутрин поради неблагоприятни метеорологични условия, след като районът беше засегнат от нов снеговалеж и поледица, съобщи Ройтерс. От летищните власти информират, че всички заминаващи полети са отменени, и призовават пътниците да следят онлайн актуалната информация за своите полети.

Тежките зимни условия създават сериозни затруднения в Германия вече няколко дни. Вчера летището във Франкфурт на Майн, най-голямото в страната, прекрати полетните операции за повече от час заради интензивен снеговалеж. В този период нямаше нито излитания, нито кацания. Най-малко 67 от общо 922 планирани полета бяха отменени, а около десет самолета бяха пренасочени към летището в Щутгарт. Въпреки че по-късно пистите бяха разчистени, от летищния оператор "Фрапорт" (Fraport) предупредиха, че закъсненията ще продължат.

Пътуващите са посъветвани да проверяват страниците на авиокомпаниите за актуална информация за полетите си.

Смущенията в трафика не се ограничават само до въздушния транспорт, допълва "Яху файненс". Вчера заледяванията по пътищата и снеговалежите доведоха до сериозни затруднения и в железопътния трафик в Германия. Най-силно бяха засегнати пътуванията на дълги разстояния, включително ключовата линия между Берлин и Бон, която свързва столицата с икономически центрове като Кьолн.