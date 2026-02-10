Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Планинската спасителна служба предупреждава за лоши условия и лавинна опасност във високите части, облачно и мъгливо време, студ и инциденти по пистите с травми
Условията за туризъм в планините са неблагоприятни. Във високите части и по откритите склонове е налице лавинна опасност, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).
Още по темата
Времето е облачно и мъгливо, като по високите части духа слаб до умерен вятър. Температурите варират между минус 3 и минус 8 градуса. В района на Родопите превалява слаб сняг.
От ПСС информираха и за регистрирани инциденти по пистите, свързани с травми вследствие на падане.