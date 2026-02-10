Според днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers през последните 24 часа в Европа 12,7 процента от електроенергията са произведени от вятърни централи.

Вятърните турбини на сушата са осигурили 10,8 процента от общото производство, което се равнява на 969 гигаватчаса, а морските вятърни паркове са допринесли с 1,9 процента или 168 гигаватчаса.

Най-голям дял на вятърната енергия в електроенергийния микс за изминалото денонощие е отчетен в Португалия с 43,9 процента, следвана от Испания с 37,5 процента и Литва с 28,8 процента. В България този дял е 2,9 процента.

По произведени количества електроенергия от вятър начело са Испания с 273,1 гигаватчаса, Германия с 249,5 гигаватчаса и Франция със 179,8 гигаватчаса, показват данните. В България са произведени 3,5 гигаватчаса.

