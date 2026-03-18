Снимка: БТА
Лоши условия за туризъм в планините днес, 18 март
Във високите части на планината има мъгла
0 17 Снимка: БТА
Условията за туризъм в планините са лоши, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст
Условията за туризъм в планините са по-скоро лоши. Във високите части на планината има мъгла, времето е облачно, духат умерени ветрове. Температурите варират от минус 11 градуса до 1 градуса, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. Оттам препоръчаха туристите да останат в горския пояс.
Условия има за ски, навсякъде в курортите съоръженията работят.
През изминалото денонощие няма сигнали за инциденти.
ИЗБРАНО