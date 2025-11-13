768 Снимка: iStock by Getty

Една от характерните явления за месец ноември са есенните мъгли. При тихо и ясно време те се образуват, а ако подобни метеорологични условия се задържат повече, те стават гъсти и трайни. В най-ниските части на низините базата им е над земната повърхност и те могат да бъдат под формата на ниски слоести облаци. Ноемврийското слънце е слабо - през деня по обед то се издига само на около 30 (в края на месеца - и под 30)градуса над хоризонта и не може да "се справи" само с мъглите. Това може да стори само вятърът.

В следващите дни вятър в ниското няма да има, а мъглите и намалената видимост ще са все по-чести.

Днес на много места в Дунавската равнина вече се образува мъгла. Тя все още е сравнително тънка и в часовете около и след обяд ще изтънява и видимостта ще се подобрява в някаква степен, но от утре това явление ще бъде по-трайно и на повече места. По високите полупланински райони и в планините времето - напротив, ще бъде приятно и слънчево, с високи за тези места температури и до 15-17 градуса.

През нощта ще бъде ясно, в низините с мъгли и намалена видимост. Минималните температури ще са от около минус 1 до 5 градуса в повечето места.

Утре по високите места и в планините ще бъде слънчево, а в низините и котловините ще има мъгли и ниски облаци, които в някои райони ще се задържат през целия ден. Максималните температури ще са от 10 до 16-17 градуса в местата без мъгла и до 5-8 в мъгливите части на низините и котловините.

Мъглите в западната част на Дунавската равнина и в някои други затворени котловини и ниски части ще бъдат трайни и ще се задържат поне до понеделник, с всички произтичащи от това последствия - увеличени фини прахови частици и влошено качество на въздуха.

Западната част от Европа е под влияние на атлантически циклони и там е облачно, ветровито, на много места със значителни валежи от дъжд. Повече слънце остава да радва жителите на някои централни райони, а най-приятно остава времето в Италия и Южна Гърция, с максимални температури над 20 градуса.

В нашата страна в следващите дни до началото на следващата седмица съществена промяна на времето няма да настъпи. В ниските места, котловините и около водните басейни ще има мъгли и ниски облаци, а в планините ще бъде по-често слънчево или с висока и средна облачност.

В събота, неделя и понеделник мъгли и ниски облаци с голяма вероятност ще покриват Дунавската равнина и Тракия, без високите хълмисти части в Предбалкана и на североизток. Сутрин температурите ще са около и малко над нулата, а денем - до 6-8 градуса в местата с мъгли и 15-16 в тези ъсс слънчево време по хълмовете и в ниските планински пояси.

Събота и неделя предлагат отлично време за есенен планински туризъм.

Според предварителните прогнози, изгледи за поява на вятър в някои части и разсейване на мъглите там, се задават за вторник.