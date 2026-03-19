Вестникът "The Guardian" публикува анализ на сателитни данни, разкриващ "най-големите изтичания на мощния парников газ метан в света през 2025 г.".

Вестникът посочва, че изтичанията на метан - вторият по големина фактор за глобалното затопляне след въглеродния диоксид - от нефтогазови съоръжения "често са резултат от лоша поддръжка и могат лесно да бъдат отстранени".

Добавя се: "Оценката установи десетки мегаизтичания, всяко от които има същото въздействие върху глобалното затопляне като електроцентрала, работеща на въглища."

"Гардиън" посочва, че изследователите от Университета на Калифорния в Лос Анджелис са открили изтичания по целия свят, но много от тях са разположени в Туркменистан.

Вестникът добавя: "Изследователите заявиха, че е "отчайващо" да не се предприемат такива лесни мерки за борба с климатичната криза, и казаха, че хората трябва да са гневни."

 

 

