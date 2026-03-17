Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде над средните стойности за месеца, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). През нощта облачността ще бъде разкъсана, като над югозападната половина на страната ще е предимно значителна. Ще духа слаб североизточен вятър. Минималните температури ще са главно между 0° и 5°, за София около 3°.

Утре времето ще бъде предимно облачно. Следобед на отделни места в Южна България се очакват превалявания от дъжд, а в планинските райони от слаб сняг. Вятърът ще е умерен, като в Дунавската равнина и Източна България ще достига до силен, от изток-североизток. Ще нахлува студен въздух и дневните температури ще започнат да се понижават, максималните ще са между 7° и 12°, в София около 7°.

По Черноморието ще преобладава облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-10°, близки до температурата на морската вода. Вълнението ще е 2-3 бала.

В планините ще бъде основно облачно. След обяд на места в масивите на Западна България и в Родопите ще превалява слаб сняг, а под около 1500 метра валежите ще са от дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1°, а на 2000 метра около минус 4°.

В четвъртък и петък вятърът ще остане от изток-североизток, предимно умерен, като през първия ден все още временно ще бъде и силен. Ще се задържи облачно, а на много места, най-вече в източната половина на страната, ще има слаби валежи от дъжд, в планините от сняг. С понижението на температурите в Предбалкана и по високите полета, главно през нощта и сутринта, дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Минималните температури ще са предимно между минус 1° и 4°, а максималните между 5° и 10°.

От НИМХ напомнят, че на 20 март в 16:46 часа настъпва астрономическата пролет.