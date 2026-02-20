Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви за днес предупреждение от първа степен, жълт код, за значителни валежи в областите Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

Там общото количество на валежите за денонощието се очаква да достигне до 35 литра на квадратен метър.

По данни от картата с предупредителните кодове за опасни метеорологични явления, публикувана на сайта на НИМХ, в районите над 1400 метра надморска височина валежите ще бъдат от сняг.

През деня ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд ще започнат от запад и до края на деня ще обхванат и източните райони. По-значителни количества се очакват в Рило-Родопската област.

В Източна България ще духа умерен, временно и силен вятър от юг-югозапад, а в останалата част на страната - слаб до умерен от изток-югоизток. След обяд вятърът ще се ориентира от североизток и ще се усилва.

Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в източните райони - до 15 градуса, в Северозападна България - между 5 и 8 градуса, а за София - около 10 градуса.

