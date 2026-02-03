Жълт код за студено време за 27 области на страната за днес
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен, жълт код, за студено време в почти цялата страна, като дневните температури ще бъдат под нулата. Информацията е посочена на картата с предупредителните кодове за опасни метеорологични явления, публикувана на сайта на НИМХ.
Жълт код за ниски температури е в сила за 27 области, като единствено за Благоевградска област е обявен зелен код.
През деня над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна, а на места в равнините се очакват мъгли или ниска слоеста облачност. По-съществени разкъсвания и временно намаление на облачността ще има над Североизточна България. Вятърът ще е слаб, а в източните райони до умерен, от изток-югоизток.
В повечето райони максималните температури ще са между минус 5 и 0 градуса, в Югозападна България ще достигат до 5-7 градуса, а в София максималната ще бъде около 2 градуса.