През нощта ще бъде облачно. В южните и част от източните части на страната ще превалява сняг, който ще преминава в дъжд и на места там ще има поледици. В североизточните райони ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури утре ще бъдат от около минус 5 на места в Западна България и ниските части на низините до плюс 3-4 по брега на морето.

Още по темата

През деня облачността ще бъде по-често значителна. Сняг и дъжд ще превали в Северозападна България, а дъжд - в Добруджа и Северното Черноморие. На северозапад също са възможни поледици. В Дунавската равнина ще се появи слаб западен вятър. максималните стойности в страната ще достигнат 2 до 8 градуса.

На континента студеното време постепенно отстъпва от запад и юг и по атлантическите брегове, както и Средиземноморието температурите се повишават. Там е облачно, на много места с валежи от дъжд, но меко, с максимални стойности около 15 градуса. По-студено остава в централните части, а най-студено - все така в полската столица Варшава. В следващите дни в нашата страна и на Балканите бавното повишение на температурите ще продължи.

 

У нас в петък минималните температури ще са от минус 3-4 до плюс 2, а дневните от 4 до 10 градуса. Облачността ще бъде по-често незначителна, но в низините ще се задържат мъгли и там температурите ще остават по-ниски.

През почивните дни ще се затопли още и дневните температури на места в източна и южна България ще доближат стойности около и дори над 15 градуса.

През нощта срещу понеделник и в понеделник от югозапад на североизток през страната ще премине валежен процес. Преваляванията ще бъдат от дъжд, по високите части на планините - от сняг. Температурите в понеделник през деня слабо ще се понижат, но ще останат над обичайните за периода.

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
73787
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
9621
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма) Корнер
Днес на Олимпийските игри: Внимание към българите в ски бягането и биатлона (Програма)
4297
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителния сектор Бизнес
Agriventures Connect 2026: Среща на иновациите, инвестициите и устойчивото развитие в агро-хранителн...
3591
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина IT
Снимка показва Илон Мъск на вечеря с Джефри Епстийн и водещи фигури от Силициевата долина
11942
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
2688
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
2985
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад Trip
Тайните на Мавриций: Изумителният подводен водопад
1095
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
1561
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
910