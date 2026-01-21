Превалявания от дъжд и сняг ще има тази нощ и утре, възможни са поледици

През нощта ще бъде облачно. В южните и част от източните части на страната ще превалява сняг, който ще преминава в дъжд и на места там ще има поледици. В североизточните райони ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури утре ще бъдат от около минус 5 на места в Западна България и ниските части на низините до плюс 3-4 по брега на морето.

През деня облачността ще бъде по-често значителна. Сняг и дъжд ще превали в Северозападна България, а дъжд - в Добруджа и Северното Черноморие. На северозапад също са възможни поледици. В Дунавската равнина ще се появи слаб западен вятър. максималните стойности в страната ще достигнат 2 до 8 градуса.

На континента студеното време постепенно отстъпва от запад и юг и по атлантическите брегове, както и Средиземноморието температурите се повишават. Там е облачно, на много места с валежи от дъжд, но меко, с максимални стойности около 15 градуса. По-студено остава в централните части, а най-студено - все така в полската столица Варшава. В следващите дни в нашата страна и на Балканите бавното повишение на температурите ще продължи.

У нас в петък минималните температури ще са от минус 3-4 до плюс 2, а дневните от 4 до 10 градуса. Облачността ще бъде по-често незначителна, но в низините ще се задържат мъгли и там температурите ще остават по-ниски.

През почивните дни ще се затопли още и дневните температури на места в източна и южна България ще доближат стойности около и дори над 15 градуса.

През нощта срещу понеделник и в понеделник от югозапад на североизток през страната ще премине валежен процес. Преваляванията ще бъдат от дъжд, по високите части на планините - от сняг. Температурите в понеделник през деня слабо ще се понижат, но ще останат над обичайните за периода.