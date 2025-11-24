1688 Снимка: iStock by Getty Images

До края на днешния ден над страната ще бъде слънчево, на места в ниските части на низините - с мъгли и намалена видимост или ниски облаци. Вятърът на североизток и по високите места след обяд ще започне да се ориентира от югозапад, впоследствие - от юг. Максималните температури днес ще са от 8 до 14 градуса в повечето места.

През нощта повече средна и висока облачност ще има над западната половина на страната, докато на изток ще бъде почти ясно. По високите места и в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от юг. Минималните температури ще се повишат спрямо днешните и ще бъдат от около нулата в някои високи котловини на запад до 9-10 по морския бряг. На места в низините и котловините ще има мъгли и ниски облаци, като не е изключено в някои райони на Дунавската равнина те да се задържат по-дълго.

През деня ще има средна и висока облачност, по хълмистите места, в планините и на изток ще духа до умерен вятър от юг, а в западната половина на Дунавската равнина - слаб, от изток. Дневните температури ще са от 11 до 16 градуса, по-ниски в местата с по-трайни мъгли и ниски облаци.

В Европа слънце ще има в крайните югозападни части и на Южните Балкани, докато на север и североизток ще бъде облачно, мъгливо, на места с превалявания от дъжд, но вече и от сняг. Температурите на нашия полуостров в следващите дни отново ще се повишат за кратко.

У нас в сряда от запад облачността ще се увеличи и вплътни, отначало над западните райони, докато на изток все още ще бъде средна и висока. В западната половина ще започнат превалявания от дъжд. Минималните температури ще бъдат от 2-3 по високите полета до около 10 по брега на морето. След обяд стойностите ще са от 8-12 на запад до все още 18-19 на места в източните райони.

В четвъртък над западните и централни части ще бъде облачно и дъждовно, а на изток все още ще духа умерен и временно силен вятър от юг. Температурите сутрин дори слабо ще се повишат, особено на изток и в страната ще са от 5-7 на запад до 13-15 в крайните източни части. Дневните ще бъдат без съществена промяна спрямо тези от сряда. По-значителни валежи ще има отново на места в Западна България.

В петък ще бъде облачно. Дъжд ще превалява над западните и южни райони. Вятърът ще се ориентира от североизток и отначало над Североизточна България ще се усилва. Минималните температури ще бъдат без промяна - от 5 до 10-12 градуса, а дневните ще се понижават и ще са от 8 до 15-17 градуса.

В събота над цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб, в Североизточна България умерен североизточен вятър. Минималните температури ще са от около 5 до 10-11 градуса. през деня ходът на температурата ще бъде минимален и дневните няма да са много по-високи от сутрешните, от 5-9 на запад до 12 по брега на морето и на места на югозапад.

В неделя облачността ще бъде по-често значителна. Преди обяд все още на места ще превалява, но валежите ще са в процес на спиране в следобедните часове. Температурите ще са без съществена промяна - от 5 до 10 сутрин в повечето места и около десетина градуса след обяд.