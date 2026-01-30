От 2 до 13 февруари 2026 ДФ Земеделие приема заявления за компенсации за 100 процента пропаднали площи през 2025

От 2 до 13 февруари 2026 г. ще се приемат заявления за предоставяне на помощ за компенсиране на щети по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия. Подпомагането е за поражения от градушка, буря и проливен дъжд, наводнение и суша, настъпили през 2025 г. Приемът обхваща следните култури: домати, дини, пъпеши, зарзали, сливи, череши, ябълки, винени и десертни лозя, пшеница (мека и твърда), ечемик, тритикале, рапица (градушка), царевица, слънчоглед, кориандър, люцерна, фий, грах за зърно и фасул полски. Това съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Заявленията се подават в Областните дирекции на ДФ "Земеделие", в отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане", според постоянния адрес на физическото лице при кандидатстване на ФЛ, и според седалището на едноличния търговец или юридическото лице при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ.

Подкрепата възстановява до 80 процента от действителните разходи за отглеждане на следните култури: домати (4451 евро/хектар), дини (2757 евро/хектар), пъпеши (2819 евро/хектар), зарзали (2612 евро/хектар), сливи (2518 евро/хектар), череши (2264 евро/хектар), ябълки (2937 евро/хектар), винени лозя (1721 евро/хектар), десертни лозя (2048 евро/хектар).

Помощта покрива до 50 процента от реалните разходи за отглеждане на: пшеница (мека и твърда) със ставка 476 евро/хектар, ечемик - 455 евро/хектар, тритикале - 319 евро/хектар, рапица (градушка) - 455 евро/хектар, царевица - 614 евро/хектар, слънчоглед - 373 евро/хектар, кориандър - 923 евро/хектар, люцерна - 225 евро/хектар, фий - 473 евро/хектар, грах за зърно - 996 евро/хектар, фасул полски - 548 евро/хектар.

Право на подпомагане имат земеделски стопани с констативни протоколи, издадени през 2025 г., за 100 процента пропаднали площи с напълно унищожени култури вследствие на градушка, буря и проливен дъжд, наводнение и суша през 2025 г. Условие е протоколите да са включени в единния регистър на издадените констативни протоколи, изготвен от Министерството на земеделието и храните.

Не се предоставя подпомагане за площи с трайни насаждения, които все още не са встъпили в плододаване. Площите, подпомогнати по тази държавна помощ, не могат да получават подпомагане по някоя от интервенциите за обвързана подкрепа по директни плащания, за същите площи и култури, за Кампания 2025. Освен това не се допуска подпомагане за площи, заявени по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване, за същите площи и култури, за Кампания 2025.

Срокът за изплащане на средствата ще бъде определен с решение на Управителния съвет на ДФ "Земеделие", след утвърждаване на бюджета по помощта.

Указанията за прилагането на помощта са публикувани на интернет страницата на ДФЗ в раздел "Схеми и мерки за подпомагане", секция "Държавни помощи", подсекция "Краткосрочни схеми за подпомагане".

БТА напомня, че до 4 февруари 2026 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по спешната финансова помощ, ако са били засегнати от неблагоприятни метеорологични явления и са претърпели щети от измръзване/слана през 2025 г. върху площи със сливи, праскови/нектарини, ягоди, малини, бадеми, лешници, маслодайна роза, нар, смокини, орехи, ябълки, винени лозя, десертни лозя, круши, дюли, киви, дрян и арония.