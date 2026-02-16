Почти една четвърт от електричеството в Европа е осигурена от вятърна енергия през изминалото денонощие
Вятърните турбини на сушата са осигурили 20,6 процента от общото производство
Делът на електроенергията, произведена от вятърни централи в Европа през последните 24 часа, възлиза на 24,3 процента, показват данните в днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.
Вятърните турбини на сушата са осигурили 20,6 процента от общото производство на електроенергия, или 1635 гигаватчаса, а морските вятърни паркове са допринесли с 3,7 процента, или 290 гигаватчаса.
Най-висок дял на вятърната енергия в електроенергийния микс за изминалото денонощие се отчита в Гърция, 52,8 процента, следвана от Португалия с 46,9 процента и Испания с 42,7 процента. В България делът е 3,9 процента.
По произведени количества електроенергия от вятър водят Германия с 472,8 гигаватчаса, Франция с 303 гигаватчаса и Испания с 244,2 гигаватчаса, сочи справката. В България са произведени 4,4 гигаватчаса.