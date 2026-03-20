Лоши са условията за туризъм в планините днес
Планинската спасителна служба предупреждава за мъгла, североизточен вятър и температури до минус 12 градуса
0 58 Снимка: БТА
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Още по темата
Температурите варират между -12 и -4 градуса. Във високите части на планините е мъгливо с вятър от североизток.
Лифтовите съоръжения в курортите работят, пистите са обработени, като във високите части има мъгла, предупредиха от ПСС.
Няма инциденти с туристи за изминалото денонощие.
