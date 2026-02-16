Днес облачността над страната ще бъде променлива, по-значителна над крайните южни райони, както и на изток. Там на места ще превали краткотраен дъжд, в планините - сняг. Над западните и северни части  ще бъде по-често слънчево. След обяд температурите ще достигнат 10 до 14 градуса.

През нощта ще бъде облачно. Слаби превалявания от дъжд преди полунощ ще има в някои източни райони и по Черноморието, а през втората половина на нощта дъжд ще завали над крайните западни и южни райони. По високите места на Северозападна България валежите ще са от мокър сняг. Ще духа слаб източен вятър, по поречието на Дунав - до умерен.

Утре през деня ще бъде облачно. На много места ще вали, в южната и източна част на страната - дъжд, а по високите места на северозапад и в Западния Предбалкан - мокър сняг. Ще духа умерен, на север временно силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат в широки граници - от 1-2 градуса по високите полупланински части на видинско и монтанско до 12-13 градуса в някои източни и южни райони. В района на София ще превалява дъжд, който ще се примесва с мокър сняг по-късно следобед, но съществена снежна покривка няма да се образува до края на деня.

На континента динамично, с поредица от циклони и резки скокове и понижения на температурата, е у нас, на Балканите, Такова ще се задържи времето не само утре, но и в следващите дни.

Отново е студено в северните и североизточни райони на континента, където на много места превалява и сняг. По-меко е на запад и по Средиземноморието.

Над нашата страна през нощта срещу сряда дъждът ще премине в сняг в Северна България и там по високите места, но най-вече в североизточните части, ще се образува временна снежна покривка. Още до сутринта от запад валежите ще спират, но преди обед все още ще вали на североизток. Ще бъде и ветровито, със силен и временно бурен северозападен вятър и в Лудогорието, Предбалкана и в планините ще има преспи и навявания. Минималните температури ще бъдат от минус 2 до плюс 3, а дневните - от 4 до 9-10, в местата със снежна покривка на североизток - малко по-ниски. Ще бъде слънчево, само в източните части с променлива облачност.

В четвъртък минималните температури ще са без съществена промяна, но през деня ще се затопли и след обяд стойностите ще достигнат 8 до 14 градуса. Облачността ще бъде променлива, почти без валежи. Вятърът в Източна България ще се ориентира от юг.

В петък ще бъде облачно, в южните и източни райони ще вали дъжд, в планините - сняг. По-късно вечерта и през нощта срещу събота от северозапад с умерен и силен вятър ще нахлува арктична въздушна маса и над цялата страна валежите ще се активизират и преминават в сняг. Заради граничната обстановка и очакваната голяма динамика на процесите, повече подробности за тези от тях в края на седмицата очаквайте в следващите дни. Все пак, вероятно,  за разлика от тези през последните седмици, тази събота и неделя ще са най-студените дни от 7-дневния период, а според предварителните прогнози, на места са възможни и минимални температури, близки до минус 10. 

 

 

