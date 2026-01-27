Река в Косово преля след обилни дъждове
Заради преливането на реката тази сутрин е затворен пътят между Феризай (Феризово/Урошевац) и Джилян (Гниляне)
Река Ситница в Косово излезе от коритото си тази сутрин в района на град Липян (Липлян), южно от столицата Прищина, съобщава вестник "Коха диторе". Нивото на реката се е повишило вследствие на обилните валежи през последните дни, като към момента не се съобщава за нанесени щети.
Изданието припомня, че Ситница е преляла и преди две седмици в същия район, но тогава без да причини по-сериозни поражения, за разлика от наводненията в други общини на Косово. Щети след поройните дъждове в страната бяха регистрирани в общините Малишева (Малишево), Призрен, Липян, Щиме (Щимле), Раховец (Ораховац), Клина, Дренас (Глоговац), Дечан, Сухарека, Юник, Джакова (Дяково/Джаковица), Фуш Косова и Вущри (Вучитрън).
Заради преливането на реката тази сутрин е затворен пътят между Феризай (Феризово/Урошевац) и Джилян (Гниляне), тъй като на участък от пътното платно се е събрала вода. Движението се пренасочва по алтернативен маршрут.
От Косовския хидрометеорологичен институт предупредиха, че и днес се очакват разсеяни превалявания от дъжд.