Предстоят облаци и мъгли, следобед дъжд от югозапад и понижение на налягането, в планините силен вятър и сняг над 1800-2000 м

250 Снимка: БТА

През идното денонощие времето в България ще е предимно облачно, а на отделни места в низините и котловините ще има и мъгла.

Следобед от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология, цитирани от БТА. Вятърът ще е слаб, в много райони и ще отслабва до стихване, докато в Североизточна България и в районите в близост до северните склонове на планините ще духа умерен вятър от юг-югоизток.

Минималните температури ще са най-често между минус 8° и минус 3°, като в Южна България ще бъдат по-високи, а максималните ще са между 4° и 9°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще е около минус 1°, а максималната около 3°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, като през следващото денонощие ще се понижи значително.

По Черноморието ще преобладава облачно време, но без валежи. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°, а вълнението ще е 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. Следобед и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, а над 2000 метра от сняг. Ще духа силен, на места бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра около 2°.

В четвъртък ще е облачно с валежи от дъжд, като по-значителни количества се очакват в Рило-Родопската област, на места в Източна България и в Централния Предбалкан. В Дунавската равнина валежите ще са слаби, като там има условия за образуване на поледици. В планините над 1800 метра надморска височина ще превалява сняг. Ще духа до умерен югоизточен вятър.

Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, по-високи в източните и югозападните райони, а максималните между 7° и 12°, по-ниски в Северозападна България, където ще бъде мъгливо.

В петък валежите временно ще спрат, но по-късно следобед от югозапад отново ще завали дъжд, като валежите бързо ще обхванат страната. И тогава най-значителни ще са количествата в Рило-Родопската област. (НИМХ)