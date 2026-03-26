През нощта облачността над страната ще се увеличи и утре ще бъде облачно. Сутринта в Западна България ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По високите части на планините ще вали сняг. На много места валежите ще бъдат придружени с гръмотевици и главно в Западна България и планинските райони значителни по количество. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен източен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София – около 6°, максималните в повечето места - между 11° и 16°, за София – около 12°.

Атмосферното налягане ще остане значително по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще преобладава облачно време. След обяд дъжд ще вали по Южното Черноморие, а вечерта и по Северното. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 9°.

Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в местата над 1400 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

През почивните дни ще се задържи предимно облачно с валежи. С понижението на температурите и в по-ниските планински райони в Западна България дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг, без да се задържа снежна покривка.

Има повишена вероятност в неделя в източната половина от страната валежите да са значителни по количество. В неделя ще духа до умерен северозападен вятър. Температурите ще са без съществена промяна; дневните ще са относително по-ниски в неделя, когато валежите ще са по-значителни. По Черноморието ще преобладава облачно време.

