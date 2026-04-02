Сняг вали в районите на проходите Превала и Пампорово, като пътните настилки се обработват, съобщиха за БТА от Областно пътно управление – Смолян. Тир е закъсал в района след село Стойките в посока Превала, но към момента няма въведени ограничения за движение в област Смолян.

Подадени са сигнали до районните пътни служби, екипи на пътноподдържащата фирма извършват обработка на настилките.

Мокър сняг вали и в град Смолян. Няма постъпили сигнали за възникнали пътнотранспортни произшествия.

От Националния институт по метеорология и хидрология съобщиха по-рано, че за област Смолян е обявен оранжев код за значителни валежи . Очакваните количества са между 35 и 65 литра на квадратен метър.

От пътните служби призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

