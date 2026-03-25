Зимните култури в цяла Европа постепенно възобновяват вегетативния си растеж при благоприятни условия, подкрепени от подходяща почвена влага и меки температури в края на зимата в много региони. Това пише в най-новото издание на бюлетина на Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC MARS Bulletin) за мониторинг на културите в Европа, публикувано днес.

Въпреки че прекомерните валежи в Югозападна и части от Източна Европа през февруари причиниха временно преовлажняване и локални наводнения, въздействието върху полските култури засега остава ограничено. Възникващите дефицити на валежи в Североизточна Европа изискват наблюдение, тъй като нуждите на културите от вода скоро ще се увеличат.

Студоустойчивостта на зимните култури като цяло беше достатъчна, но тежките студове през февруари, особено в райони с ограничена снежна покривка, може да са причинили локални щети в части от Полша и балтийските държави.

В Югоизточна Румъния и Източна България валежи над средните нива доведоха до пренасищане на почвата и временно преовлажняване в отделни региони. Въпреки че не са докладвани неблагоприятни ефекти върху културите, тези условия могат да ограничат достъпа до нивите и изискват наблюдение, ако влажното време се задържи.

В това издание на бюлетина са представени и първите количествени прогнози за добивите от земеделски култури за сезон 2025/2026 г., най-вече въз основа на историческите тенденции.

Хаваите "се давят" в червена кал след най-опустошителното наводнение от 20 г. насам (снимки) Днес
Хаваите "се давят" в червена кал след най-опустошителното наводнение от 20 г. насам (снимки)
22345
Турция с нова вълна от арести на знаменитости, сред тях и Ханде Ерчел Лайф
Турция с нова вълна от арести на знаменитости, сред тях и Ханде Ерчел
11108
Пълен абсурд: Лекарите на Реал прегледали грешното коляно на Мбапе Корнер
Пълен абсурд: Лекарите на Реал прегледали грешното коляно на Мбапе
7049
ЕК отлага забраната за внос на руски петрол Бизнес
ЕК отлага забраната за внос на руски петрол
10879
Идва криза с процесорите: Цените скачат, доставките се бавят с месеци IT
Идва криза с процесорите: Цените скачат, доставките се бавят с месеци
1225
Калин Сърменов: Горд съм, че днес "Васо Попа", "Малкия Пацо" и Катя Паскалева вече имат своето място сред нас Impressio
Калин Сърменов: Горд съм, че днес "Васо Попа", "Малкия Пацо" и Катя Паскалева вече имат своето място...
14833
Хиляди пътуват до Гърция всяка пролет, за да се насладят на цъфтящите праскови (снимки) Trip
Хиляди пътуват до Гърция всяка пролет, за да се насладят на цъфтящите праскови (снимки)
1774
Скордаля - разядката, която придружава рибата на Благовещение Вкусотии
Скордаля - разядката, която придружава рибата на Благовещение
8923
4 зодии, които не умеят да молят за помощ и страдат гордо в самота Zodiac
4 зодии, които не умеят да молят за помощ и страдат гордо в самота
2675