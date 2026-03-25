Доклад показва възобновен растеж на зимните култури в Европа при меки температури и добра почвена влага

60 Снимка: iStock by Getty Images

Зимните култури в цяла Европа постепенно възобновяват вегетативния си растеж при благоприятни условия, подкрепени от подходяща почвена влага и меки температури в края на зимата в много региони. Това пише в най-новото издание на бюлетина на Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC MARS Bulletin) за мониторинг на културите в Европа, публикувано днес.

Въпреки че прекомерните валежи в Югозападна и части от Източна Европа през февруари причиниха временно преовлажняване и локални наводнения, въздействието върху полските култури засега остава ограничено. Възникващите дефицити на валежи в Североизточна Европа изискват наблюдение, тъй като нуждите на културите от вода скоро ще се увеличат.

Студоустойчивостта на зимните култури като цяло беше достатъчна, но тежките студове през февруари, особено в райони с ограничена снежна покривка, може да са причинили локални щети в части от Полша и балтийските държави.

В Югоизточна Румъния и Източна България валежи над средните нива доведоха до пренасищане на почвата и временно преовлажняване в отделни региони. Въпреки че не са докладвани неблагоприятни ефекти върху културите, тези условия могат да ограничат достъпа до нивите и изискват наблюдение, ако влажното време се задържи.

В това издание на бюлетина са представени и първите количествени прогнози за добивите от земеделски култури за сезон 2025/2026 г., най-вече въз основа на историческите тенденции.