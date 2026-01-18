Последните три години бяха изключително топли в световен мащаб.

Още по темата

През 2023 г. глобалните температури достигнаха нов рекорд, след като значително надхвърлиха очакванията.

Този рекорд беше подобрен през 2024 г. - първата година, в която средните глобални температури бяха с 1,5 °C над нивата отпреди индустриализацията.

Сега 2025 г. е на път да се превърне във втората или третата най-топла година в историята.

Причините за това очевидно ускорение на затоплянето са били обект на голямо внимание както в медиите, така и в научната общност.

Бяха публикувани десетки статии, в които се разглеждат различните фактори, които биха могли да допринесат за тези рекордни температури.

През 2024 г. Световната метеорологична организация (СМО) обсъди потенциалните фактори за затоплянето в специална секция от доклада си "Състоянието на глобалния климат", а Американският геофизичен съюз проведе сесия по темата на годишната си среща.

В тази статия се разглежда четири различни фактора, които са предложени като причина за изключителното затопляне, наблюдавано през последните години. Те са:

Анализът показва, че комбинацията от тези фактори обяснява по-голямата част от необичайното затопляне, наблюдавано през 2024 г., и половината от разликата между наблюдавано и очаквано затопляне през 2023 г.

Въпреки това, естествените колебания в климата на Земята също може да са допринесли за извънредните температури, наред с признаците за намаляване на облачността, което може да има последствия за чувствителността на климата към емисиите, причинени от човека.

Между 1970 и 2014 г. средните температури на повърхността са се повишили с доста стабилен темп от около 0,18 °C на десетилетие.

На фона на тази дългосрочна тенденция, повишенията на температурата през периода от 2015 до 2022 г. са били в горната граница на очакваното.

Повишенията, наблюдавани през 2023, 2024 и 2025 г., са били далеч извън този диапазон.

Високите температури през последните три години отразяват по-широко ускорение на темпото на затопляне през последното десетилетие.

Въпреки това, последните три години бяха необичайно топли, дори в сравнение с други години от 2010-те и 2020-те.

Рекордното затопляне през 2023 г. означаваше, че то надмина предишната най-топла година 2016 г. с 0,17 °C - най-голямата стойност на нов рекорд за последните 140 години.

След това 2024 г. бързо счупи рекорда на 2023 г., като стана първата година, в която средните глобални температури надхвърлиха с 1,5 °C нивата отпреди индустриализацията.

Данните за 10-те месеца на 2025 г. показват, че годината вероятно ще бъде малко по-хладна от 2023 г., макар че е възможно да бъде същата или малко по-топла.

Фигурата по-долу показва глобалните температури на повърхността между 1970 и 2025 г. (Данните за 2025 г. включват несигурност, базирана на оставащите три месеца от годината.)

Тя включва изгладена средна стойност, базирана на температурни данни за периода 1970-2022 г., която отчита известно ускорение на затоплянето, и след това екстраполира тази изгладена средна стойност към периода 2023-25 г., за да определи каква би била очакваната температура за тези години. (Това следва подхода, използван в доклада на Световната метеорологична организация "Състоянието на глобалния климат през 2024 г.").

Този подход изчислява колко по-топли са били последните три години в сравнение с очакваното, като се има предвид дългосрочната тенденция в температурите.

Той показва, че 2023 г. е била с около 0,18 °C по-топла от очакваното, 2024 г. е била с цели 0,25 °C по-топла, а 2025 г. вероятно ще бъде с 0,11 °C по-топла.

Изследователите са идентифицирали редица потенциални фактори за неочакваното затопляне през 2023-25 г. Тук Carbon Brief разглежда доказателствата за всеки един от тях.

Ел Ниньо е климатичен феномен, при който температурите на морската повърхност (SST) в тропическия Тихи океан са необичайно високи и се наблюдава естествено на всеки две до седем години. Годините с силно изразено Ел Ниньо обикновено са по-топли, като най-голям ефект се наблюдава в месеците след пика на Ел Ниньо (когато SST достигат най-високите си нива в тропическия Тихи океан). 

