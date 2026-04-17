Африкански прах продължава да навлиза на територията на Гърция, съобщава агенция АНА-МПА. От началото на седмицата на територията на страната започна пренос на прах от пустинята Сахара, което е често срещано явление.

Африканският прах в съчетание с наличието на облаци ограничава видимостта и спира достъпа на слънчеви лъчи, посочва агенцията, позовавайки се информационния център за състава на атмосферата в Гърция АтмоХъб (AtmoHub). Според АтмоХъб качеството на въздуха в страната продължава да е ниско като параметрите му наближават установените норми и в някои случаи леко ги надвишават.

Пустинният прах се очаква постепенно да започне да се разсейва от събота вечерта, а дотогава най-засегнати ще бъдат остров Крит, островната група Додеканези, Цикладските острови.

Днес в южната част на страната се очакват дъждове, които в съчетание с африканския прах ще се превърнат в кални валежи.

Вижте американските самолети C-17 Globemaster, пристигнали на летището във Варна (снимки)
Вижте американските самолети C-17 Globemaster, пристигнали на летището във Варна (снимки)
