БЧК: В планините е облачно и ветровито, лавинната обстановка се влошава
Условията не са подходящи за пешеходни преходи
В планините времето е облачно и ветровито, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст за БТА. Очакват се превалявания от сняг, като над 2000 метра се е натрупала нова, макар и малка снежна покривка.
Още по темата
- Времето в планините е подходящо за ски, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
- Лоши са атмосферните условия за туризъм в планините, съобщиха от ПСС
- Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
- В планините днес, 12.02, е подходящо за ски спортове, съобщиха от ПСС на БЧК
Условията не са подходящи за пешеходни преходи, но в зимните курорти обстановката е добра за ски. В повечето от тях съоръженията работят и днес, с изключение на големия влек на Ветровала, уточниха от ПСС.
Лавинната обстановка се усложнява. За утре прогнозата отново е за ветровито и облачно време, както и за понижение на температурите.
От спасителната служба добавиха, че не са регистрирани инциденти с туристи.