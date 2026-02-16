В планините времето е облачно и ветровито, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст  за БТА. Очакват се превалявания от сняг, като над 2000 метра се е натрупала нова, макар и малка снежна покривка.

Условията не са подходящи за пешеходни преходи, но в зимните курорти обстановката е добра за ски. В повечето от тях съоръженията работят и днес, с изключение на големия влек на Ветровала, уточниха от ПСС.

Лавинната обстановка се усложнява. За утре прогнозата отново е за ветровито и облачно време, както и за понижение на температурите.

От спасителната служба добавиха, че не са регистрирани инциденти с туристи.

