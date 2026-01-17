Климатологът Бен Сантер предупреждава, че администрацията на Тръмп демонтира климатичната наука, орязва наблюдения и тласка учени към емиграция, отслабвайки глобалните усилия.

Проф. Бен Сантър смята, че нападките на администрацията на Тръмп срещу климатичната наука означават, че САЩ вече са "част от проблема" с глобалното затопляне, а не "част от решението".

Сантър, водещ климатолог и сред първите учени, помогнали да се установи човешкият "отпечатък" върху затоплянето, е заемал ключово място в изготвянето на големи доклади за климатичните промени в кариера, продължила четири десетилетия.

В обширно интервю за сайта Carbon Brief той казва, че администрацията на Тръмп е "ангажирана със систематичен опит да разруши климатичната наука". По думите му "безумните" съкращения в големи научни институции, в сателитното наблюдение и във финансирането на климатични изследвания представляват "институционализирани усилия за унищожаване на способността на САЩ да наблюдават, измерват и разбират промените в климата на Земята".

Той допълва, че "всички губим, ако прегърнем невежеството с отворени обятия и твърдим, че реалният свят е това, което президентът вярва, че е, а не това, което реално измерваме и наблюдаваме". Сантър определя като "сърцераздирателно" това, че "много от най-добрите и най-умните [учени] ще напуснат страната" и ще потърсят работа в Европа, Китай, Япония или Австралия.

Самият той, вече полупенсиониран, се премества във Великобритания, за да продължи изследванията си в Climatic Research Unit към University of East Anglia, тъй като в САЩ е станало трудно да работи.

Той е получил петгодишна виза по британската програма " Global Talent ". Ученият изразява и тревога за влиянието на САЩ върху европейската политика, тъй като по негови думи има "някои усилия да се изнесе нашето умишлено невежество" и към Великобритания.