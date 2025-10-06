Още преди обяд валежите, които започнаха снощи в някои западни и северозападни райони, ще обхващат по-голямата част от страната и в часовете следобед и привечер по места ще бъдат значителни.

За утре НИМХ е обявил червен код за крайбрежните общини в Източна България и още няколко такива на североизток и югоизток. За по-голямата част от страната в сила са оранжев и червен код, а без предупреждение са само няколко области в Югозападна България.

Температурите ще бъдат от 6 до 12 градуса, малко по-високи в крайните северозападни и източни части.

През нощта преваляванията ще продължат в цялата страна, без северозападните райони. В западната половина на страната ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър, а в източните райони - от север. Утре сутрин температурите ще са от 6 до 10 градуса, по брега на морето до 14.

Облачно и с почти повсеместни валежи ще остане и през утрешния ден. До края на утрешното денонощие в голяма част от страната сумарно валежите от началото на процеса днес до тогава ще достигнат и преминат 50-60 литра на квадратен метър.

Най-обилни валежи се очакват в части от централните и североизточни части на страната, докато на северозапад преваляванията ще са по-слаби.

Температурите след обяд ще са без дневен ход и ще са в интервал от 6-7 до 11-12 градуса. Само в крайните северозападни райони, където ще има временни разкъсвания на облачността и по брега на морето, те ще достигнат 15-16 градуса.

Температурният фон на този процес е с няколко градуса по-висок от този на предишния от миналата седмица и сняг ще вали само по високите части на планините над 1800-2000 метра.

В Европа на Пиринеите температурите са летни, около и малко под 30 градуса, а времето - слънчево. В останалата част на континента почти навсякъде е есен, с температури под 20. В югоизточните райони под влияние на циклонална област е облачно и дъждовно.

В сряда у нас времето остава облачно и дъждовно. Около и след обяд от запад на изток валежите ще започват да отслабват, а на запад - и да спират. Температурите остават почти без промяна.

В четвъртък валежите ще спрат навсякъде, а слаби такива са възможни само  на отделни места в крайните източни райони. Облачността ще бъде променлива, на места намаляваща до незначителна. Ще духа до умерен запад-северозападен вятър. Минималните температури ще са от 5 до 11, а дневните ще се повишат и ще бъдат от 13 до 19 градуса.

В петък ще има променлива до незначителна облачност. Минималните температури ще са от 4-5 до 10 градуса, в някои високи котловини и малко по-ниски. Дневните ще се повишат още и ще достигат 16 до 23 градуса. 

1696