Валежният процес ще продължи и днес, а в източните райони на места - и през утрешния ден, след което започва постепенно подобрение на времето.

През деня днес ще остане облачно и в голяма част от страната - дъждовно. Ще духа слаб западен, в Добруджа - северен вятър. Максималните температури ще са от 7 до 13 градуса, по брега на морето до 15. 

През нощта валежите ще продължават над източната половина на страната, като от запад постепенно ще отслабват и спират. Ще духа умерен и временно силен западен вятър. Минималните температури ще са от 6 до 11 градуса, по-високи по брега на морето.

През утрешния ден превалявания все още ще има над източните и най-вече над североизточните райони. Облачността над западните и централни части на страната ще намалява до незначителна. Максималните температури ще са предимно от 14 до 19 градуса. Остава ветровито, с умерен и силен вятър от запад-северозапад.

На континента времето е есенно, с температури на юг около 20 градуса, а в централните и северни части - вече значително под тази стойност. Слънчево, сутрин с мъгли, ще бъде времето на Британските острови. У нас, на Балканите валежите постепенно ще спират, а температурите бавно ще се повишават.

 В нашата страна в петък облачността ще бъде променлива, а краткотрайни превалявания ще има само на отделни места, главно около планините, като валежите вече няма да са съществени. Минималните температури ще бъдат от 7 до 12, а дневните ще се повишат още и ще са от около 12 до 22-23 градуса. Вятърът в западните части на низините ще бъде умерен и временно силен.

В събота и неделя облачността ще бъде променлива. Краткотрайни валежи ще има само на изолирани места около планините, Остава ветровито, с умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще се сравнително високи, от около 6-7 до 13 градуса, а дневните слабо ще се понижат и ще бъдат от 14 до около 20 градуса.

 

В началото на следващата седмица съществена промяна на времето не се очаква. Минималните температури слабо ще се понижат, а дневните ще се повишат с градус-два и ще са от около 17 до 22 градуса. В понеделник ще има средна и висока облачност. Вероятността за валежи е малка.

