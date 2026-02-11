Утре в по-голямата част от Южна България, а следобед и в Източна, също ще вали

През нощта облачността ще започне да се увеличава от югозапад и след полунощ в Южна България ще има валежи от дъжд, като по-интензивни се очакват в Родопите, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от юг. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а в София около 0°.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще остане значително под средните стойности за месеца.

Утре в по-голямата част от Южна България, а следобед и в Източна, се очакват валежи от дъжд. През деня облачността временно ще се разкъса, главно над Западна и Централна България. В Източна България и по долината на Струма ще се задържи слаб до умерен южен вятър. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 7° и 12°, а в София около 10°.

През нощта срещу петък валежите в Източна България ще спрат, но от югозапад ще започнат нови, които след полунощ ще обхванат Южна България. По Черноморието ще е предимно облачно, следобед с валежи, които към края на деня от юг постепенно ще започнат да спират. Ще духа до умерен южен вятър. Максималните температури ще са 7°-8°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава значителна облачност. Ще вали дъжд, а над около 2000 метра - сняг. По-съществени количества валеж се очакват в Родопите, Странджа, Сакар и Източна Стара планина. Следобед валежите в планинските масиви на Западна и Централна България временно ще спрат. Вятърът ще е слаб до умерен от юг, като в следобедните часове временно ще се ориентира от запад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 7°, а на 2000 метра около 1°.

В петък времето ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, по-значителни в Рило-Родопската област и в централните райони на страната. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад, а в Дунавската равнина ще се усили до умерен.

Минималните температури ще останат почти без промяна, дневните слабо ще се понижат и максималните ще са между 4° и 9°, а в югоизточните райони до около 12°. В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но следобед от запад бързо ще се вплътни и вечерта отново ще завали дъжд.

Ще се задържи топло за средата на февруари, с максимални температури предимно между 12° и 17°. През нощта срещу неделя южният вятър ще се усили, най-вече в югоизточната половина на страната и по северните склонове на планините.