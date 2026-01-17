През следващото денонощие от североизток ще продължи да нахлува студен въздух, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитирани от БТА. Облачността ще се вплътнява и утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време.

Превалявания от сняг ще има главно по Южното Черноморие. Над южните части от страната облачността временно ще се разкъсва и намалява. В западните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а в източните – умерен от север-североизток, по Черноморското крайбрежие и временно силен. Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 11° и минус 6°, в крайните югозападни и югоизточни райони – до минус 1°, за София – около минус 7°. Максималните за Северна България ще бъдат между минус 7° и минус 3°, за Южна – между минус 2° и 3°, за София – около минус 1°.

Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. По Черноморието ще преобладава облачно време. Валежи от сняг ще има по Южното Черноморие. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 4°-минус 3° по северното крайбрежие до минус 2°-0° по Южното.

Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Над Стара планина и планините от Източна България ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в Странджа и на отделни места по Стара планина.

Над масивите от Югозападна България и Родопите облачността ще е разкъсана и намаляваща през дневните часове. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 4°, на 2000 метра – около минус 10°. И в понеделник ще бъде доста студено; минималните температури в повечето места ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° до 0°.

Вятърът ще е слаб до умерен, в западната половина от страната от изток-североизток, в източната - от север-североизток. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена, почти без валежи. Над Южна облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево. Във вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с юг-югоизточен. Ще преобладава слънчево време, дневните температури слабо ще се повишат. Към вечерта облачността от югозапад ще се увеличава.

 

