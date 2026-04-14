През нощта ще преобладава ясно време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Временни увеличения на облачността ще има над северозападните и югоизточните райони, където на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, в Дунавската равнина – от север-североизток. В сутрешните часове вятърът в много райони ще стихне и в равнинната част от страната ще има условия за образуване на мъгла. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 5°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.

Утре ще преобладава слънчево време. По-съществени увеличения на облачността ще има над Южна България, където на места, главно в планините, ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще се задържи от изток-югоизток, в Дунавската равнина – от север-североизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

През следващите дни в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над Западна България и там на отделни места ще превали. Вятърът ще е слаб с източна компонента, в много райони временно ще стихва. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 18° и 23°.

