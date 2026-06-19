През нощта ще се изясни над цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

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Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е от 19°-21° по северното крайбрежие и до 23° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°. През следващите два дни времето ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд над планините, а в неделя и над Източна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

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